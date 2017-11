Piazza San Carlo, è il turno di Paolo Giordana. Sarà interrogato lunedì

di Andrea Doi

Paolo Giordana verrà ascoltato lunedì pomeriggio dai magistrati che indagano sui drammatici fatti di piazza San Carlo.

L’ex capo di Gabinetto risponderà alle domande del procuratore aggiunto Vicenzo Pacileo e del pubblico ministero Antonio Rinaudo, visto che è indagato, insieme alla sindaca Chiara Appendino e ad altre 18 persone, tra cui il questore Angelo Sanna, per omicidio, lesioni e disastro colposi.

Le contestazioni riguardano l’organizzazione della proiezione sul maxischermo della finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus, il 3 giugno in piazza San Carlo.

Per motivi mai accertati, verso fine partita, la folla incominciò a scappare. La calca e le bottiglie di vetro provocarono oltre 1500 feriti. Tra questi Erika Pioletti, 38 anni.

La donna restò in coma per dodici giorni prima di morire.

Dopo Paolo Giordana, nei giorni successivi, verranno ascoltati gli ultimi indagati della lista.