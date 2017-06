Piazza San Carlo, migliorano le condizioni del piccolo Kelvin. Il ministro Minniti a Torino per visitare i feriti

di Andrea Doi

Continuano le indagini senza sosta a 360 gradi della Digos di Torino per ricostruire quanto avvenuto la notte di sabato durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid in piazza San Carlo.

La lente di ingrandimento degli investigatori ha raggiunto le altre vie del centro città. Infatti le persone in fuga sono addirittura arrivate di corsa fino a piazza Vittorio, scene terribili riprese dalle telecamere di banche, negozi e locali. Tutto materiale video acquisito in queste ore, come ad esempio quanto ripreso da una caffetteria di via Mazzini dove la gente si è accalcata per mettersi in salvo.

C’è il massimo riservo da parte degli inquirenti su un lavoro che non è facile. D’altro canto la paura e il drammatico passa parola della piazza ha fatto “vedere”, come si sa, kalashnikov, droni e addirittura macchine lanciate sulla folla. Alcuni parlano anche di gas urticanti (quelli anti aggressione al peperoncino) spruzzato tra la gente. Ma come detto è tutto ancora da verificare e le testimonianze sono tante.

Intanto migliorano le condizioni del bambino di 7 anni, Kelvin. La prognosi resta riservata, ma nelle prossime ore dicono i sanitari del Regina Margherita potrebbe essere trasferito al reparto di degenza. Mentre sono stabili, pur se gravi, le due donne ricoverate alle Molinette e della 38enne in rianimazione all’ospedale San Giovanni Bosco. Ai feriti farà visita il ministro dell’Interno Marco Minniti questo pomeriggio.