Piazza San Carlo: più di mille i feriti. Ma il grillino Airola parla di dati “farlocchi”. Pd: “Spieghi il complotto alle famiglie”

Mentre negli ospedali di Torino continua a conta dei feriti, più di mille, dopo quanto accaduto in Piazza San Carlo, sui social monta la polemica. A scatenare il popolo del web un post del senatore M5s Alberto Airola, che in nottata scrive: “Domani facciamo il punto, è sicuro che dopo aver chiamato vigili, prefettura e questura i dati riportati dai media sui presunti feriti a Torino in Piazza San Carlo sono farlocchi. Tutto questo per infangare il buon lavoro dell’amministrazione, di prefettura e polizia”.

I primi a rispondere ad Airola è il Partito Democratico. «Siamo vicini ai feriti. In primis a quelli che ancora risultano in condizioni gravi», dice Saverio Mazza dell’organizzazione del Pd.

«Ringraziamo inoltre tutti i volontari e non, che ieri sera si sono adoperati per soccorrere le persone che stavano assistendo alla partita in Piazza San Carlo – continua – Saranno necessarie delle domande».

«Siamo però sconcertati, basiti e increduli per quanto affermato dal Senatore Airola. Dovrebbe spiegare alle famiglie dei feriti, ai medici, agli infermieri, alle forze dell’ordine, che sarebbe stato tutto un complotto per colpire Appendino. Abbiamo tutti assistito dunque ad un grande bluff mediatico? Le persone si son ferite da sole? In queste ore ci siamo sforzati di non far polemica pur essendo innumerevoli le domande da porre, questi atteggiamenti non aiutano», concludono dal Partito Democratico.