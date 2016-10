Problemi all’inceneritore del Gerbido. Rifiuti verso Druento e Grosso

di Bernardo Basilici Menini

Dei rifiuti “indebiti” che contenevano tracce di mercurio sono finiti nell’inceneritore del Gerbido, causando dei problemi che costringeranno a una riduzione di funzionalità dell’impianto, che non sarà in grado di smaltire la totalità dei rifiuti che provengono normalmente dall’area metropolitana.

A fronte di questi problemi la sindaca della Città Metropolitana Chiara Appendino firmerà un’ordinanza per autorizzare lo spostamento dei rifiuti verso le discariche di Druento e Grosso. Il tutto dopo una consultazione con Regione Piemonte, Iren, Amiat, Ato rifiuti di Torino e Trm, l’azienda che gestisce l’inceneritore. Proprio quest’ultima ha chiesto un tavolo tecnico con le istituzioni e Arpa per poter cercare le fonti dei rifiuti indesiderati che hanno causato i problemi all’impianto.

A fronte del problema, Trm e Iren si sono impegnate per ripristinare la piena funzionalità. Per il futuro, d’accordo con Amiat, è stata presa la decisione di far iniziare una campagna di sensibilizzazione sul conferimento dei rifiuti per i cittadini, che si concentrerà soprattutto sui problemi derivanti da un errato smaltimento di pile, lampade e neon.