Quando verrà restituito il cortile ai bambini di via Braccini 75?

di Michele Paolino

Tutti sanno che se c’è un momento universalmente amato da tutti i bambini in età scolare è l’intervallo, soprattutto quando viene l’estate e si può andare in cortile. Ecco questo è un lusso che i bambini della scuola per l’infanzia Malta, in via Braccini 75, Circoscrizione 3, stanno pian piano dimenticando perché, inverno a parte, rischiano di trascorrere tutta l’estate chiusi nelle aule, visto che il cortile della loro scuola è impraticabile. Il tutto è legato alla presenza di alcuni giochini per l’infanzia vecchi, danneggiati e pericolanti che hanno indotto le maestre, con giusta cautela e attenzione alla sicurezza, ad evitare di portare i bambini in cortile, soprattutto i più piccoli.

La competenza sui suddetti giochini è del Comune e alcuni rappresentanti dei genitori si erano già recati, prima delle vacanze di Natale, presso gli uffici competenti per chiederne se non la sostituzione (negata a causa della mancanza di fondi…), quanto meno la rimozione.

Su questo tema è intervenuta la Consigliera PD e Coordinatrice al Patrimonio della Circoscrizione 3 Ludovica Cioria, che ha presentato un’interrogazione nel Consiglio circoscrizionale del 2 marzo 2017, raccontando tutto l’impegno e la disponibilità profuse dai genitori per provare a risolvere questa faccenda e chiedendo agli organi centrali competenti la rimozione urgente dei giochini. Lei stessa spiega infatti che «sono venuta a conoscenza di questo problema parlando con alcuni genitori della scuola e mi sono subito attivata perché è chiaro che qui le tempistiche sono fondamentali e, se il Comune non interverrà quanto prima, a farne le spese, tanto per cambiare, saranno i più deboli, ovvero i bambini».

Dai livelli centrali fino ad ora tutto tace, ma intanto è arrivata la primavera e i bambini della scuola d’infanzia di via Braccini per adesso potranno guardarla solo dalla finestra.