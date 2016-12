Referendum: manifesti abusivi a Torino, Pd chiede rimuoverli

Sono stati attaccati anche agli alberi. Per tutto un viale. La faccia del premier Matteo Renzi e l’invito a mandarlo via votando No al referendum. «Lanciamogli un avvertimento e dopo il referendum – si legge ancora nei manifesti – se ne va lui o lo cacciamo noi».

Però sono affissioni abusive, da giorni presenti in corso Ferrucci e in altre zone della città. A denunciare il fatto il Partito Democratico che ha chiesto l’intervento del Comune.

«A poche ore dal voto c’è chi punta a invelenire il clima», spiega il segretario provinciale del Pd di Torino, Fabrizio Morri, in riferimento anche all’ennesimo attacco contro una sede del suo partito. «L’affissione – dice – è totalmente illegale, perché fatta in spazi abusivi e senza alcun riferimento agli autori, oltre a incitare l’odio politico».

«Una situazione – prosegue Davide Gariglio, segretario regionale del Pd – che l’amministrazione comunale e il Comando della polizia municipale non può ignorare. Diversi cittadini hanno già segnalato le affissioni abusive, senza ricevere alcuna risposta. Chiediamo alla sindaca Chiara Appendino – concludono Morri e Gariglio – considerato che detiene la delega alla sicurezza urbana, non solo di condannare il vile gesto ma che dia immediatamente indicazioni per la rimozione dei manifesti».