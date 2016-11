Renzi a Lingotto per la riforma costituzionale

di Bernardo Basilici Menini

Ultimo giro di valzer in vista del referendum del 4 dicembre prossimo. La campagna per la scadenza elettorale è giunta al termine e Matteo Renzi sarà a Torino per uno dei punti di chiusura.

Il prossimo giovedì 24 novembre, alle 20:30, il Presidente del Consiglio sarà infatti a Lingotto Fiere per spiegare le ragioni della riforma costituzionale, in un evento organizzato dal comitato Basta un Sì.

Dal giorno della nomina a premier Renzi è venuto più volte a Torino, l’ultima delle quali lo scorso settembre.