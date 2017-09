Reset G7, scontri al corteo degli studenti

di G.Z.

Momenti di tensione al corteo studentesco Reset G7 che questa mattina ha sfilato per le vie del centro città in protesta contro il vertice dei ministri dell’Economia che da lunedì si sta svolgendo a Venaria.

Al grido di “Riprendiamoci la città” i manifestanti sono partiti da Porta Susa diretti prima verso corso Vittorio Emanuele II e la sede dell’Unione Industriale, per poi rientrare nelle vie del centro in direzione di piazza Carlo Alberto e dell’Hotel in cui sono ospitate le delegazioni dei sette Paesi partecipanti.

I momenti di tensione sono stati in via Carlo Alberto, quando il corteo ha cercato di sfondare il cordone di polizia per avvicinarsi all’albergo, venendo respinto da una carica, per poi ricompattarsi tra via Della Rocca e via Dei Mille dove prosegue l’assedio al palazzo che un tempo fu la casa di Antonio Gramsci.