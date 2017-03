“Ricette per ricominciare”: alla “Caffetteria Palazzo di Città” presentazione del libro per la “ricostruzione culturale” nel Centro Italia

di A.D.

La ricostruzione dopo terremoto passa dalla solidarietà. Quella che non è mancata in questi mesi in Italia, ma che ancora oggi serve. E così venerdì 17 marzo, alle 17.30, alla Caffetteria Palazzo di Città, in piazza Palazzo di Città 6/a, a Torino, verrà presentato un libro: “Ricette per ricominciare-Quaranta autori di cucina per la ricostruzione del Centro Italia”.

Si tratta di una raccolta di ricette, con contorno di ricordi, di quaranta scrittori e giornalisti, di tutta la penisola. Il ricavato delle vendite del libro servirà per contribuire alla “ricostruzione culturale” (per le scuole, le biblioteche e i centri di aggregazione) delle città e dei paesi feriti dal terremoto.

Alla presentazione, con degustazione, parteciperanno alcuni autori dei testi presenti nel volume.

Ingresso libero per la degustazione 5 euro.