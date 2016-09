Sandretto, un camion tenta di forzare il blocco dei lavoratori

di Bernardo Basilici Menini

Un episodio già visto di recente, che fortunatamente questa volta non ha avuto conseguenze tragiche. Alla Sandretto di Pont Canavese un camion di una ditta esterna ha cercato di forzare il blocco dei lavoratori che da oltre un mese sono in presidio di fronte ai cancelli dell’azienda. Il tutto si è risolto dopo una lunga trattativa e a seguito dell’intervento dei carabinieri. Alla fine la ditta proprietaria del camion, che doveva portare via dallo stabilimento alcuni utensili, ha deciso di desistere.

La Sandretto, storica ditta piemontese, è ormai sulla via della liquidazione: ci sono 124 lavoratori a rischio licenziamento e il prossimo 12 ottobre il tribunale sarà chiamato a decidere sull’eventuale fallimento.