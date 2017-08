Schedine pronte sul web sempre più ricercate: ecco dove trovarle

Le scommesse sportive in Italia negli ultimi anni sono diventate la passione di un numero sempre crescente di italiani che giocano abitualmente, con gli amici o comunque di chi saltuariamente qualche schedina la gioca. I numeri ufficiali riportati dai Monopoli di Stato ci dicono che in questa prima metà del 2017 si è già giocato di più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente facendo registrare addirittura un + 25% nella raccolta di gioco.

Da quando la platea di giocatori è aumentata è anche cambiato il modo di approcciarsi alle scommesse sportive, infatti se un tempo si pensava fosse solo mera questione di fortuna ora invece si è più consapevoli del fatto che per giocare buone schedine e possibilmente vincenti bisogna studiare gli eventi e raccimolare tutta una serie di informazioni sugli incontri prima di giocare la propria schedina. Dalla necessità di recuperare tutte queste informazioni sono nati parecchi siti che trattano l’argomento pronostici e forniscono quotidianamente consigli per la propria schedina e nei quali troviamo sezioni dove è sempre presente la schedina del giorno oltre a schedine divise in base al campionato come ad esempio le schedine per la serie A, le schedine per la serie b, le schedine per la Premier League, così da fornire schedine pronte per tutti i gusti e che molte volte grazie alle analisi degli esperti risultano essere vincenti. Questi siti sono sempre più ricercati dahli scommettitori in quanto li hanno aiutati molto nella sensibilizzazione del gioco e quindi attraverso tecniche e tattiche si sono drasticamente ridotte le giocate così dette pazze che portavano solo a perdite nel lungo periodo oltre che a fornire tutte quelle informazioni difficilmente reperibili fondamentali per giocare schedine vincenti.

Nessuno di questi portali può assicurare vincite costanti ma attraverso lo studio e il buon senso si possono aumentare considerevolmente le proprie possibilità di vincita motivo per il quale sono sempre più ricercati e apprezzati.

0 0 0