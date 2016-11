Scientology, richiesta di rettifica del pezzo: “Morto durante il TSO, famiglia respinge…”

In riferimento all’articolo “Morto durante il Tso, famiglia respinge comitato parte civile: “vicino a Scientology”” pubblicato sul nostro quotidiano online in data 3 novembre, riceviamo e pubblichiamo la seguente richiesta di rettifica:

Gentile Direttore,

con riferimento all’articolo pubblicato in cronaca sul suo quotidiano online in data 3 novembre dal titolo: “Morto durante il TSO, famiglia respinge comitato come parte civile: “vicino a Scientology” tengo a precisare, in qualità di portavoce della Chiesa di Scientology di Torino, che la Chiesa di Scientology non è in alcun modo parte civile, nemmeno in modo indiretto.

Il testo può essere fuorviante, fonte di equivoco e scorretta interpretazione di fatti e documenti ufficiali che sono a disposizione.

A nome della Chiesa di Scientology posso solo augurare tutto il bene possibile alla famiglia Soldi ed esprimere la nostra vicinanza nel dolore ancora vivo che la morte ingiusta di Andrea Soldi rappresenta per tutte le persone che gli volevano bene.

Con i più cordiali saluti,

Giuseppe Cicogna