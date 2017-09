Scommesse sportive: ecco dove trovare consigli per schedine vincenti

Le scommesse sportive online ed offline sono ormai un fenomeno diffuso in tutto il mondo, con una quantità sempre maggiore di utenti che decide di lanciarsi in questa nuova dimensione, per cercare di guadagnare qualche soldo basandosi su pronostici riguardanti gli eventi dei principali sport del pianeta, come per esempio il calcio, il tennis, l’ippica, ecc..

Dati alla mano, tuttavia, si constata che circa il 99 per cento degli scommettitori online ed offline perde. Perchè ciò accade? La risposta a questa domanda è molto semplice: la quasi totalità delle persone che scommettono sul web concepiscono la scommessa come un semplice hobby, una sorta di appuntamento settimanale con l’evento sportivo desiderato o con la schedina da giocare dal tabaccaio, accecati dall’errata convinzione secondo la quale la vincita o la perdita di una scommessa sportiva sia solamente questione di fortuna. Ma è veramente così? Per chi prende le scommesse sportive con la dovuta serietà, la realtà dice tutt’altro.

E’ comunque necessario puntualizzare che non esistono metodi infallibili per vincere con le scommesse sportive, e pertanto appellarsi ai siti che hanno lo scopo di invogliare a scommettere è tutt’altro che consigliabile: d’altronde, nelle scommesse si può vincere, ma si può anche perdere, come in qualsiasi altro sport.

Partendo dal presupposto che le scommesse sportive (e quando parliamo di scommesse includiamo sia quelle online sia quelle offline) non si vincono solamente con la fortuna, il primo consiglio che possiamo dare a tutti coloro che hanno intenzione di lanciarsi in questo nuovo mondo è che per sperare di vincere qualche soldo scommettendo sugli eventi sportivi sono necessarie tre doti principali:

– lo studio e la conoscenza degli eventi sui quali si giocano i propri soldi: è inutile, infatti, investire del denaro su campionati di cui non si sa assolutamente nulla;

– il metodo, ovvero la capacità di gestire in modo professionale delle proprie finanze nelle scommesse. Si possono fare tutti i buoni pronostici esistenti al mondo, ma se non si gestisce il proprio bankroll in modo professionale non si riuscirà mai ad avere dei profitti costanti;

– infine, un’altra dote fondamentale per guadagnare sulle scommesse online è la disciplina, che si basa soprattutto sull’analisi costante delle statistiche riguardo agli eventi sportivi su cui si decide di investire i propri soldi. Oltre ad analizzare le statistiche, ovviamente, bisognerà avere una visione chiara anche sul modo di gestire il proprio capitale. In sintesi, senza disciplina non si vince nulla.

Inutile dire che per scommettere online nel modo giusto è inutile, nel caso si tifi qualche squadra, effettuare un pronostico basandosi sulla propria fede calcistica. Per sperare di vincere nelle scommesse sportive, infatti, sono necessarie sia elasticità sia lucidità mentale. Inoltre, altro particolare da non dimenticare, bisogna essere sempre al di sopra delle parti, e valutare il pronostico in modo realistico: qualsiasi scommettitore sa bene che l’emotività e l’istinto non sono mai buoni consiglieri quando si decide di scommettere.

Se desiderate scoprire dove trovare suggerimenti davvero eccezionali per schedine vincenti, dovete sapere che esistono molti siti web in grado di fornire ottimi consigli su come giocare al meglio la propria schedina. Su questi portali troviamo sempre la schedina del giorno e tutte le schedine sui vari campionati come schedina serie A, come esempio Magodelpronostico, che offre moltissime schedine calcio studiate da esperti pronte da giocare che molte volte grazie allo studio si rivelano schedine vincenti.

I siti su cui trovare pronostici e schedine vincenti possono essere sia gratuiti sia a pagamento. Che differenza c’è? Apparentemente nessuna.

Quel che è certo, è che un buon sito web di pronostici per schedine vincenti deve tenere aggiornati i suoi utenti sulle quote di mercato dei vari bookmakers, per permettere allo scommettitore di avere un quadro generale chiaro su quale bookmaker puntare il proprio denaro.

Tuttavia, anche Internet presenta, in merito alle scommesse sportive, i suoi difetti: infatti, molti di questi riescono a copiarsi i pronostici l’uno con l’altro, anche e soprattutto tramite l’uso dei social network (Facebook in particolare), costituendo un vero e proprio inganno per gli utenti del web e rovinando molti scommettitori.