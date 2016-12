Scontri Juventus-Dinamo Zagabria. Il video degli incidenti ultras

Un pre-gara contornato da scontri quello tra Juventus e Dinamo Zagabria, partita valevole per il girone di Champions Legue.

I tifosi croati arrivati a Torino si sono fronteggiati con la polizia e tra di loro, in una rissa tra gruppi rivali.

Nel video girato dagli agenti di polizia che vi mostriamo il momento degli incidenti, quando le forze dell’ordine sono intervenute con gli idranti.

Quindi si tratterebbe di un regolamento di conti interno alla curva croata, che vede nei Bad Blue Boys i leader. Nella rissa in tre sono rimasti feriti: uno è stato medicato sul posto, gli altri due sono stati trasportati in ospedale ma non in gravi condizioni. A seguito degli scontri verificatesi nelle aree di prefiltraggio dello Juventus Stadium la Digos ha arresto tre tifosi della Dinamo. Un ventiquattrenne e un diciottenne per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, ad un altro ventiquattrenne, invece, è stato contestato il reato di porto di oggetti atti ad offendere.