Serie A 2017/18: novità e aggiornamenti sul campionato italiano

L’annata di Serie A è in pieno svolgimento. Il campionato quest’anno presenta squadre molto agguerrite pronte a lottare per il titolo, che negli ultimi anni è stato monopolio esclusivo della Juventus, prima di Antonio Conte e ora di Max Allegri.

Per chi desidera godersi in tv i match della Serie A di questa stagione, ci sono due alternative: Sky Italia, che offre sia le gare della massima serie, sia quelle della serie cadetta, e Mediaset Premium, che propone le partite delle compagini più rilevanti del massimo campionato italiano.

La tecnologia delle dirette streaming ha riscosso il suo successo anche sui siti web di scommesse, come ad esempio sul portale di Snai: gli incontri del campionato di Serie A sono infatti disponibili alla visione in diretta streaming per combinare l’aspetto ludico del pronostico con la diretta live del match.

Questa opzione è possibile solo per i clienti che dispongono di un conto attivo sul sito web di Snai e di una buona connessione sul proprio pc, smartphone o tablet. L’utente potrà quindi godersi la gara anche sul proprio dispositivo mobile grazie all’app ufficiale del portale e ragionare nel frattempo su un possibile pronostico grazie all’opzione della scommessa live.

Si può consultare il sito di Snai per aggiornamenti sulle quote delle varie tipologie delle scommesse. Si va dalla semplice “schedina” 1X2 all’opzione under/over relativa al numero di gol totali di un incontro, dal gol/no gol al pronostico sull’esito del primo tempo di un match.

Una delle opportunità più intriganti è la doppia chance: si tratta di una tipologia che consente di esprimere due possibilità di risultato finale tra 1, X e 2. Ad esempio in una gara come Lazio-Crotone, in cui i bookmaker prevedono che i padroni di casa abbiano vita facile contro i calabresi, potrebbe essere interessante puntare su una doppia chance X2, avendo 2 risultati disponibili su 3 e una quota piuttosto alta perché la vittoria esterna del Crotone appare improbabile e il pareggio comunque difficile, ma non impossibile.

Giocatori rivelazione nelle prime gare del torneo

Siamo appena all’inizio dell’annata di Serie A, ma già si possono intravedere gli scenari futuri del massimo campionato. Le previsioni della vigilia davano Napoli e Juventus davanti a tutti: gli azzurri perché sono stati in grado di mantenere la stessa rosa dello scorso anno e anche di arricchirla con qualche elemento utile; i bianconeri perché vincono lo scudetto da diverse stagioni e si candidano automaticamente a competere per il titolo, ancor di più dopo gli acquisti sensazionali che hanno caratterizzato l’estate bianconera. I due esterni mancini da 40 milioni Douglas Costa, brasiliano ex Bayern Monaco, e Bernardeschi, ex Fiorentina, l’esperto centrocampista francese Matuidi e altri innesti come il terzino De Sciglio e il portiere Szczesny.

I nuovi arrivi del Napoli e della Juventus ancora non hanno avuto tempo e modo di incidere nelle gare delle rispettive squadre: l’unico acquisto che sta già fornendo prestazioni maiuscole è il francese Matuidi che, sfruttando le assenze per infortunio di Pjanic, Marchisio e Khedira, è diventato un punto fermo della mediana bianconera.

Passando in rassegna le altre pretendenti, si può affermare che il giocatore più sorprendente nell’Inter è stato il difensore slovacco classe ’95 Skriniar, acquistato dalla Sampdoria per più di 20 milioni: sta dimostrando non solo le sue qualità fisiche e difensive, ma anche la sua sapienza tattica e le sue abilità nell’impostazione dell’azione da dietro, molto utili all’allenatore Spalletti per cercare di effettuare un primo passaggio di qualità.

Nella Roma è stato l’ex terzino del Manchester City Kolarov a sorprendere tutti gli scettici che lo reputavano già un calciatore agli sgoccioli e quindi un acquisto inutile: si è riconfermato invece come un innesto importante che ha apportato notevole personalità alla squadra e anche gol e assist, grazie al suo proverbiale mancino che sforna cross forti e tesi per la testa del bosniaco Dzeko.

Per ciò che riguarda il Milan, la gran parte dei nuovi arrivi non ha reso come ci si attendeva nei primi assaggi di campionato. Tra i tanti acquisti onerosi, si sono distinti il croato Kalinic, non certo una rivelazione visto che per due anni ha guidato l’attacco della Fiorentina segnando numerose reti, Borini, giovane attaccante utilizzato da Montella come esterno destro con buoni risultati, e il talento portoghese Andre Silva che, tra alti e bassi, ha mostrato comunque qualità tecniche straordinarie e grande senso del gol, sia con il Milan, sia con la nazionale portoghese.

Una delle sorprese assolute del campionato è il centrocampista spagnolo della Lazio Luis Alberto, che sta trascinando la sua squadra a suon di gol e assist. Grazie alla fiducia riposta in lui dal tecnico Inzaghi e con il supporto di un gruppo compatto e unito, sta dando spettacolo in tandem con Immobile e Milinkovic-Savic.

Un altro calciatore giovane da segnalare è il centrocampista dell’Atalanta Bryan Cristante, talento acerbo ex Primavera del Milan che, dopo qualche anno di peregrinazione in giro per l’Europa e per l’Italia, sta trovando la propria dimensione nel centrocampo di Gasperini, in cui è in grado di dare equilibrio e di mettere lo zampino in qualche rete, come quella siglata nel 2-2 interno contro la Juventus.

Per tutte le informazioni su calendario, classifica e prossimi turni di campionato, potete visitare il sito ufficiale della Lega di Serie A, che vi offre anche la possibilità di vedere gli highlights dei match già disputati.