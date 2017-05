Servizio civile in Legacoop, ecco il Bando 2017

E’ stato pubblicato il bando 2017 per la selezione di 47.529 volontari da impiegare in Italia e all’estero. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 14.00 del 26 giugno 2017.

Sono 14 i progetti di servizio civile in Legacoop Piemonte inseriti nel bando per un totale di 94 posti.

La documentazione da consegnare è la seguente:

Allegato2compilato in ogni parte e firmato

Allegato3compilato in ogni parte e firmato

Copia della carta d’identità o patente in corso di validità;

Copia della tessera sanitaria in corso di validità’;

Curriculum vitae firmato e con data, completo con dichiarazione;

Eventuale copia della licenza media/diploma, attestati di partecipazione a corsi.

Le domande possono essere presentate da giovani con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) – art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 – di cui è titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;

2) a mezzo “raccomandata A/R”;

3) consegnate a mano.

Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:

– cittadini italiani;

– cittadini degli altri paesi dell’Unione europea;

– cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;

– non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Per maggiori informazioni:

Legacoop Piemonte di Via Livorno 49 – numero di telefono 011/5187169 presso la segreteria di Legacoop dal lunedì al venerdì, il mattino dalle 9 alle 13, il pomeriggio dalle 14 alle 18.

mail serviziocivile@legacoop-piemonte.coop – legacoop@pec.legacoop–piemonte.org

Info bando (www.serviziocivile.gov.it).