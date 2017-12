Sgomberato il Fenix

Di Red. Ns.

Sono iniziate verso le 7 del mattino le operazioni di sgombero del Fenix, la palazzina dei Giardini Reali tra corso San Maurizio e via Rossini occupata la scorsa primavera, riportando in vita quella che fino al 2005 era stata una “storica” occupazione del mondo squat torinese.

Il caso dei Fenix era arrivato anche in Consiglio comunale in quanto si erano susseguite voci di un possibile accordo tra Appendino e gli occupanti per la gestione della palazzina. Tesi smentita dalla stessa amministrazione che aveva presentato denuncia già lo scorso maggio chiedendone lo sgombero.

E questa mattina gli agenti della questura di Torino hanno rimesso i sigilli all’edificio dei Giardini Reali.