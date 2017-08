Sì ai mercatini di Natale al Balon-Maglio

La Circoscrizione 7 ha richiesto agli assessori Alberto Sacco e Francesca Leon e al presidente del Consiglio comunale Fabio Versaci ed al suo vicario Enzo Lavolta di confermare l’area del Balôn – Cortile del Maglio tra le sedi dei Mercatini di Natale. La preoccupazione degli amministratori della Circoscrizione 7 nasce da quanto deliberato in materia in occasione della riunione della Giunta Comunale tenutasi in data 26 luglio 2017.

In quella sede, la deliberazione n. mecc. 2017 03047/001 ha stabilito che per i Mercatini di Natale «i luoghi individuati per ospitare i commercianti con i propri prodotti e la pista di pattinaggio siano quattro: piazza Solferino, piazza Castello, piazza Santa Rita da Cascia, oltre alla scelta opzionale di almeno un’area tra il Cortile del Maglio e lo spazio Ex Incet nella zona esterna».

L’eccessiva frammentazione dei mercatini, alcuni dei quali posizionati in zone centrali, hanno prodotto, nel 2016, un risultato negativo con la dispersione del poco pubblico su più mercatini di Natale e un netto calo dell’affluenza del pubblico per le attività che insistono su Borgo Dora/Cortile del Maglio.

«Dalla lettura della deliberazione sopra citata – spiega Luca Deri presidente della Circoscrizione 7 – si deduce che il consueto “Mercatino di Natale” di Torino, da sempre organizzato nello storico quartiere del Balôn – Cortile del Maglio, non sarebbe più una certezza. Ciò comporterebbe una défaillance per un’area già penalizzata da criticità a tutti note e ancora in via di risoluzione».

«La Circoscrizione 7 – aggiunge Michele Crispo Coordinatore Commercio Circoscrizione 7 – auspica dunque che la situazione possa essere risolta prima della pubblicazione del bando con l’inserimento dell’area del Balôn – Cortile del Maglio tra i luoghi in cui “sicuramente” avrà sede uno dei Mercatini di Natale per non penalizzare le attività commerciali in un tessuto già in difficoltà».