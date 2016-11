Stasera il centrodestra per le ragioni del No

di B.B.M.

Un altro appuntamento in agenda nella lista degli eventi per la campagna sul referendum costituzionale. All’incontro “Referendum, le ragioni del No alla riforma Costituzionale del Governo”, in programma per mercoledì 23 novembre, ore 20:30, alla sala convegni dell’Atc di corso Dante, parteciperanno Fabrizio Ricca, capogruppo torinese della Lega Nord, Andrea Tronzano, di Forza Italia, il procuratore di Torino Armando Spataro, Maurizio Marrone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale ed Enzo Liardo, dell’Unione di Centro.