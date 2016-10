Tff, Bowie immagine guida e prime anticipazioni

di Bernardo Basilici Menini

La scelta del Torino Film Festival è stata quella di prendere come simbolo uno dei personaggi più importanti della musica contemporanea: David Bowie. «Bowie, da Ziggy Stardust a Black Star, ha segnato l’evoluzione dell’immaginario e dello stile collettivo degli ultimi cinquant’anni», dicono dal festival, giunto ormai alla sua 34esima edizione, in programma dal diciotto al 26 novembre. E proprio per questo, sarà lui l’immagine guida dell’edizione di quest’anno, ritratto in Absolute Beginners, film del 1986 diretto da Julien Temple, in cui Bowie interpreta uno dei protagonisti.

Nel frattempo, arrivano anche le prime anticipazioni sui titoli proposti dalla kermesse cinematografica. Tra questi, rendono noto dal Tff, ci saranno Sully, di Clint Eastwood (Usa, 2016), Absolutely fabolous: the movie, di Mandie Fletcher (Uk/Usa, 2016), La felicità umana, di Maurizio Zaccaro (Italia, 2016) e Intolerance, di D. W. Griffith (USA, 1916)