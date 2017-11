Tornano le misure antismog a Torino. Bloccati i diesel fino a Euro 4

di Giulia Zanotti

Ritornano le misure antismog in città. Da domani è infatti di nuovo in vigore il blocco di tutti i veicoli diesel fino all’euro 4, visto il peggiorare della condizione dell’aria dovuto non solo alla presenza delle polveri sottili ma anche del fumo proveniente dagli incendi della vicina Valsusa.

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza comunale i diesel fino a euro 4 non potranno circolare dalle 8 alle 19, festivi compresi. Mentre per i veicoli commerciali gli orari sono 8,30-14 e 16-19 dal lunedì al venerdì, 8.30-15 e 17-19 il sabato e nei giorni festivi. Confermata anche la possibilità di evitare il blocco con il car pooling (più di tre persone a bordo della stessa macchina).

Inoltre, per avvicinare i cittadini a mezzi di trasporto più ecologici per tutto il mese di novembre sarà attiva la promozione “Pedalare per respirare”. Ovvero, offerte sul servizio di bike sharing ToBike. Per chi non lo ha mai utilizzato verrà regalata una settimana gratuita mentre ci sarà uno sconto di 5 euro a chi rinnova la tessera nel corso del mese. Per aderire basta presentarsi allo store di via Santa Chiara 26/F.