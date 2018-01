Un ricordo di mamma Pajetta in Sala Rossa

di Michele Paolino

In borgo San Paolo c’è un antico palazzo popolare in piazza Sabotino angolo via Di Nanni, un tempo via Villafranca, riconoscibile perché ha da sempre incastonato sulla facciata un orologio e indicato da tutti come “casa Pajetta”.

Qui infatti viveva la maestra elementare del Borgo, Elvira Berrini, “mamma Pajetta” come veniva affettuosamente chiamata dalla gente del quartiere operaio, con il marito Carlo, funzionario di banca e con i tre figli: Gian Carlo, il primogenito, il “Ragazzo Rosso”, come lui stesso si definì nei suoi due libri autobiografici, antifascista, partigiano, uomo politico e storico dirigente del Pci, Giuliano, combattente in Spagna e nella resistenza francese, arrestato a Milano e deportato a Mauthausen, e Gaspare, salito giovanissimo in montagna con una formazione partigiana e morto in combattimento nel 1944 a Megolo, in Val d’Ossola.

Elvira Berrini Pajetta, donna, madre, educatrice e militante, sarà ricordata giovedì 25 gennaio alle ore 14.30 in un convegno in Sala Rossa, a Palazzo Civico, organizzato dall’Associazione Consiglieri Emeriti della Città di Torino, presieduta da Giancarlo Quagliotti, e che prevederà relazioni e testimonianze di Maria Grazia Sestero, Aldo Agosti, Sante Bajardi, Gisella Giambone, Diego Novelli e Gaspara Pajetta con letture tratte dal diario di mamma Pajetta a cura di Lia Tomatis.

Il luogo del convegno è particolarmente significativo perché Elvira Berrini fu eletta consigliera comunale, con ben 16 mila voti di preferenza, dopo la Liberazione e fu Assessore alla Pubblica Istruzione.

Un’occasione per conoscere meglio la vita e la storia di questa straordinaria donna, arrestata insieme al marito per l’impegno politico dei figli maggiori e per questo destituita dall’insegnamento, animatrice del “Soccorso Rosso” a Torino e, ancorché straziata dal dolore per la perdita del figlio più giovane, impegnata nella lotta antifascista e, con la Liberazione, nelle istituzioni torinesi e nelle battaglie dell’Unione Donne Italiane.