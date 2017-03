Un “vaffa” per Emiliano. Lui: “Mi scuso per tutti i politici che vi hanno fatto arrabbiare”. Video

Incomincia con un “vaffa” e finisce con un bacio la prima giornata torinese del candidato alla segreteria del Partito Democratico Michele Emiliano.

Sabato pomeriggio: siamo in piazza Foroni trai banchi del mercato c’è il magistrato e governatore della Regione Puglia.

«Emiliano», urla uno degli ambulanti

«Vaffanculo», aggiunge una donna.

L’esponente del Pd risponde ironicamente «Grazie» e poi dice «Aspetti prima che faccia una cazzata».

Poi Emiliano si avvicina alla donna che ha un banco di frutta e verdura per far pace: «Mi scuso con lei per tutti i politici che l’hanno fatta arrabbiare e per tutte le cazzate che hanno fatto in questi anni». Scuse accettate, con tanto di bacio.

