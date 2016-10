Una mostra per Janello Torriani, genio del Rinascimento

di Bernardo Basilici Menini

Una mostra dedicata all’ingegnere Janello Torriani, genio rinascimentale che dette vita a opere rivoluzionarie, è stata allestita a Cremona da Smat, all’interno del Museo del Violino, e sarà visitabile fino al 29 gennaio del 2017.

L’esposizione è stata inaugurata lo scorso dieci settembre e presenta alcune delle grandi invenzioni di Torriani, tra cui la macchina da lui ideata che nel sedicesimo secolo fu la più grande del mondo, a tal punto da renderlo famoso alla corte dei reali di Spagna. All’interno della mostra previsti anche spazi didattici e laboratori di matematica e robotica per le scuole primarie e secondarie.

Già lo scorso 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, l’azienda aveva dedicato all’ingegnere, insieme alle Città di Torino e Cremona, uno spazio all’interno di un evento multimediale durante il quale era stato presentato in anteprima il filmato “El Artificio de Toledo”, dove veniva raccontata la macchina creata da Torriani per alzare le acque del fiume Tago