Una nuova casa per il circolo Molecola di Legambiente

di M.P.

Si inaugura venerdì 13 ottobre in via Pacinotti 29 a Torino la nuova sede del circolo Molecola con un aperitivo condiviso e la birra offerta dagli attivisti di Legambiente.

Il circolo Molecola, il cui nome nasce ben prima della ormai ben nota bevanda torinese e mette insieme il simbolo della città, la parola ecologia e la sigla dell’associazione, conta un centinaio di iscritti, finora era ospitato nella sede regionale di via Maria Ausiliatrice, e dal 2011 porta avanti le campagne nazionali di Legambiente, da Puliamo il Mondo alla Festa dell’Albero. In questi anni ha aderito anche a iniziative europee come la SERR, settimana europea per la riduzione dei rifiuti, e il Big Jump, il tuffo nei fiumi balneabili che loro hanno fatto nel Po.

A livello locale gli ambientalisti di Molecola sono molto attivi sui temi della trasporti, della sostenibilità e dell’economia civile e hanno promosso una petizione in favore dell’introduzione del road pricing che preveda il reinvestimento delle risorse nella mobilità dolce.

All’inaugurazione saranno presenti la sindaca Chiara Appendino, l’assessore all’ambiente Alberto Unia e il presidente della Circoscrizione IV Claudio Cerrato. Ospite d’onore il direttore generale di Legambiente Stefano Ciafani