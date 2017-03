di A.D.

Tanti sorrisi, selfie e foto di gruppo per Matteo Renzi che apre le sue giornate torinesi al Lingotto, tra i volontari dei Giovani Democratici, con un’apiricena e brindisi.

Ad accogliere l’ex premier in corsa per la segreteria del Partito Democratico c’era anche Davide Gariglio.

Renzi ha voluto salutare i volontari che da domani saranno impegnati nella kermesse torinese.

Ecco alcuni scatti dal Lingotto Padiglione 1: