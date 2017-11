riceviamo e pubblichiamo

di Federica Fulco*

A seguito degli accadimenti in Piazza San Carlo e l’ordinanza anti vetro mancante, venne proibita la vendita delle bottiglie di vetro nelle zone della movida torinese: San Salvario ad esempio.

Le discussioni a riguardo non mancarono e noi facemmo presente il discorso del “Vuoto a rendere “. All’estero funziona e qui in Italia questa forma di riutilizzo delle bottiglie era presente fino agli anni ottanta.

Oggi ripartirà questa iniziativa anche in Italia a seguito del decreto del ministero dell’ambiente. La sperimentazione o meglio il ritorno al passato durerà un anno. Questo vuol dire che se una persona compra una birra in vetro pagherà una “cauzione ” al locale, cauzione che verrà restituita a seguito della restituzione della bottiglia.

Per noi è una scelta positiva per l’ambiente dato che forse sarà utile per vedere meno bottiglie abbandonate per le nostre strade.

*Presidente de TorinoinMovimento ed ex presidente del coordinamento comitati spontanei torinesi CCST