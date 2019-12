Il Csi Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, rinnova nella grafica e nei contenuti il suo sito web per presentare le persone che lavorano al suo interno e raccontare i suoi progetti in modo semplice e diretto. «Il nuovo sito del Csi è stato studiato per essere il nostro primo biglietto da visita – spiega il direttore generale del Csi Piemonte, Pietro Pacini -. Per questo concretizza alcuni concetti che mi stanno a cuore e che ho da subito voluto diffondere dal giorno del mio insediamento. È semplice da usare e facile da capire, perché quello che facciamo deve essere comprensibile da tutti. È bello da vedere, perché la bellezza è una parte importante della nostra vita, anche sul lavoro. E dà voce alle storie delle donne e degli uomini che lavorano in Csi, perché sono loro, al di là delle gerarchie, che hanno reso e rendono importante la nostra azienda. Ed è completamente made in Csi, grazie alla collaborazione dei nostri professionisti in comunicazione e in web e ux design, a cui va il mio ringraziamento per il risultato ottenuto».