Pietro Pacini è il nuovo direttore generale del Consorzio Csi Piemonte, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Pacini, 54 anni e una laurea in Ingegneria elettronica ha maturato un’ampia e significativa esperienza presso importanti aziende come Poste Italianedove dal settembre 2010 è stato Responsabile del Governo delle Tecnologie e Direttore Vendite Pubblica Amministrazione.

Pacini ha iniziato la sua carriera professionale nel 1990 in Telecom Italia arrivando ad essereamministratore delegato di Telecontact, per poi passare a Vodafone diventando amministratore delegato di Vodafone Gestioni e Responsabile Canale Vendite Diretta Consumer.

Pacini entrerà in carica il prossimo 15 ottobre con un mandato quinquennale che sarà focalizzato sulla realizzazione del nuovo Piano Strategico 2019-2021 approvato dall’Assemblea dei Consorziati lo scorso 16 luglio.

A scegliere Pacini tra i profili di oltre 70 candidati è stata un’apposita Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che si è avvalsa del supporto professionale dell’Advisor Spencer Stuart.

Al direttore uscente, Ferruccio Ferranti, il consiglio di amministrazione ha espresso l’apprezzamento e il ringraziamento per aver guidato con saggezza per 5 anni il Consorzio in un periodo di grande trasformazione.