Il primo a commentare il passaggio, in consiglio comunale di Torino, dalla maggioranza pentastellata al gruppo Misto da parte di Aldo Curatella è stato il segretario metropolitano e consigliere del Partito Democratico Mimmo Carretta, il quale non dimentica che la sindaca Appendino ha dichiarato che dopo l’estate sarà pronta a sciogliere i nodi sulla sua possibile candidatura ad un secondo mandato.

«Chiara Appendino continua a perdere pezzi – sottolinea Carretta – . La sua maggioranza è praticamente in frantumi. Una maggioranza – continua – inesistente ormai anche sui numeri. E intanto la Sindaca programma il rilancio della Città per il 2020. Altro che estate».

Fabio Versaci, consigliere pentastellati e già presidente della Sala Rossa si toglie più di un sassolino dalla scarpa: «I nostalgici del Movimento nato nel 2009, che a detta di molti non esiste più, si dimenticano sempre che quel Movimento diceva che quando non si è più d’accordo ci si dimette. È l’unico richiamo alla coerenza delle origini che viene sistematicamente dimenticato».

Il riferimento di Versaci è ad altre due dissidenti: Deborah Montalbano e Marina Pollicino, anche loro ancora grilline dichiararono che bisognava dimettersi, per poi passare al misto quando ci fu la rottura.

«Ma ormai ci siamo abituati a vedere persone passare al gruppo misto con il solito scopo di tenersi il posticino per dimostrare al mondo che esistono. Si dimenticano che come tutti noi, senza il movimento, la Sala Rossa l’avremmo potuta vedere solo in fotografia. Tutti statisti mancati», conclude Versaci.

Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega e assessore regionale spiega il perché ci sia la necessità a Torino di voltar pagina: «Forse Appendino aveva ragione: il 2020 sarà un anno di rilancio per Torino e lo sarà perché la sua Giunta andrà finalmente a casa – afferma Ricca -. Un altro consigliere grillino abbandona la maggioranza e lo fa perché non si riconosce nel progetto (ma sarebbe meglio dire nell’assenza di progetti) del sindaco. Ormai la maggioranza 5 Stelle non esiste più e Appendino ha il dovere di riconoscerlo e di fare un passo indietro per il bene di Torino e dei torinesi. Già quando i numeri erano a suo favore questa amministrazione non ha brillato per capacità, adesso ci aspetterebbe una situazione, se possibile, ancora più ingessata e claudicante».

Serena Imbesi, consigliera M5s e già vicepresidente in Consiglio, a Curatella dedica un post sui social: «Come tutti apprendo da Facebook del cambio di casacca del Consigliere Curatella.

Un post sensazionalistico come oggi si usa fare ma poi criticare lo stesso metodo, una serie opinioni personali spesso basate sul nulla considerato l’assidua assenza nei momenti di confronto e dibattito interno.

Del cambiamento del MoVimento si discute ogni giorno, di temi riguardanti la Città e i quartieri si discute ogni giorno, basterebbe preferire le riunioni di maggioranza o con i Consiglieri di Circoscrizione alle serate in pizzeria».

Il riferimento, neanche tanto velato, all’incontro tra Curatella e il leader dei Moderati Giacomo Portas avvenuto appunto in una pizzeria.

Continua Imbesi: «Basterebbe esserci stato nel ruolo di Consigliere invece di non rispondere non richiamare ed essere clamorosamente sempre assente. Non posso non ringraziarlo per il lavoro fatto fino a un anno fa, la collaborazione che ho ricevuto sui temi. Per tutti quelli che oggi, o nei prossimi giorni, scriveranno le loro opinioni sappiate che la politica molto spesso è fatta anche di rapporti umani veri e c’è chi ci crede fino all’ultimo e tende la mano e chi invece usa e sfrutta la bontà d’animo delle persone. Non parlo solo di me, parlo di un gruppo di persone che sono stati usati in campagna elettorale, che hanno sostenuto alcuni temi e sono stati scaricati con banalità o un post su Facebook. Da sempre fa più rumore un messaggio con una notizia bomba ai giornalisti che il lavoro quotidiano silenzioso e a testa bassa».

Andrea Russi usa poche parole, ma che colpiscono duro. Così saluta l’ormai ex “compagno” di movimento: «Ciao Cataldo. Ora che sei passato al gruppo misto, dove potrai portare la voce assordante delle ben 231 persone che ti hanno votato, insegna agli angeli i valori originari del M5S. Ma prima di tutto, cerca di ricordarli a te stesso: se non ci riuscissi ti aiuterò a rinfrescarti la memoria».

Anche per Cinzia Carlevaris, M5s, Curatella doveva fare un’altra scelta: «Curatella oggi ha cambiato casacca. E non si dimette. Non c’è niente di peggio di chi fa il contrario di quello che dice».

LEGGI LE PAROLE DEL CAPOGRUPPO M5S VALENTINA SGANGA