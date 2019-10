Dopo i primi quindici giorni di distribuzione gratuita l’acqua frizzante passerà, come di consueto, a pagamento e costerà 5 centesimi ogni litro e mezzo.

La distribuzione dell’acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata resterà gratuita, mentre quella frizzante potrà essere prelevata con due metodi.

Utilizzando la nuova modalità di pagamento tramite POS, registrando la propria carta bancaria, postale, di debito, di credito o prepagata (dotata di lettura “contact-less”) direttamente al Punto Acqua. Al primo utilizzo verrà richiesto di effettuare una ricarica di 5 euro, questa andrà a costituire un “borsellino virtuale” abbinato alla carta bancaria/postale utilizzata. Ad ogni utilizzo verrà detratto dal “borsellino” il costo corrispondente alla quantità di acqua prelevata. Tutte le operazioni non avranno alcun costo aggiuntivo per il cittadino. La carta di pagamento registrata potrà essere utilizzata presso qualunque Punto Acqua Smat.

In alternativa il cittadino può fare uso della scheda ricaricabile Smat in distribuzione presso il box installato nella sede del Comune in via Roma 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30; giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 19,00.

A differenza del POS, la scheda ricaricabile Smat prevede, per il rilascio, una cauzione di 4 euro, che sarà rimborsata al momento della restituzione della tessera. Per ottenere la scheda è infatti necessario introdurre nel box 5€, la scheda avrà quindi un credito di 1 euro per l’acquisto dell’acqua. Per le ricariche successive si potrà ricaricare l’importo desiderato sempre presso lo stesso box o qualunque altro box SMAT. La tessera è utilizzabile per prelevare acqua da tutti i Punti Smat, indipendentemente da dove è stata attivata e può essere ricaricata presso qualunque box di ricarica Smat.

Per prelevare l’acqua al Punto Acqua, a seconda del metodo prescelto, si potranno utilizzare il POS o il Bubble, quest’ultimo per la tessera ricaricabile Smat, e verrà detratto il costo corrispondente alla quantità di acqua prelevata. Sul sito www.smatorino.it alla pagina “Punti Acqua” sono indicati tutti i chioschi Smat e i siti dove è possibile effettuare la ricarica.