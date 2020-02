Si accenderanno nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 febbraio, i due nuovi autovelox installati lungo la tangenziale di Torino. Precisamente i box blu, di ultima generazione, si trovano in direzione nord, poco prima dello svincolo Regina Margherita e in direzione sud all’altezza dell’uscita per Stupinigi. In entrambe i casi il limite di velocità fissato è di 130 km orari e il ricorso ai velox si affiancherà alle attività di pattuglia della polizia stradale che già controlla la tangenziale.

Gli autovelox però non saranno sempre attivi. Infatti ogni giorno gli agenti inseriranno all’interno dei box la strumentazione per la misurazione della velocità che verrà poi tolta dopo alcune ore.

La Polizia Stradale segnalerà il giorno di funzionamento degli autovelox sul portale www.poliziadistato.it/articolo/175.