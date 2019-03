Portano l’America nelle loro canzoni. La band nostrana dal sound più internazionale arriva da un grattacielo vista Modena: sono i KAOS INDIA, tra i nuovi nomi più interessanti della scena rock indie attuale italiana. Sabato 23 marzo si esibiranno LIVE all’ARTeficIO Music Club, con le atmosfere anglosassoni del loro nuovo album: “WAVE”. Ad aprire il concerto, la band degli Psychokiller.

Una band che guarda oltremanica e oltreoceano: Kings Of Leon, Oasis, Kasabian sono solo alcuni dei nomi che hanno ispirato il sound del gruppo indie – alternative rock dei KAOS INDIA. I loro riferimenti affondano le radici nel post grunge e nell’anima di chi è cresciuto con l’eco dei Nirvana nelle orecchie, che li ha portati a scegliere di non rifarsi alla tradizione del rock italiano.

A dir poco curiosa è la genesi di questo gruppo, nato nel 2011 nell’unico vecchio complesso di grattacieli costruito negli anni ‘70 a Modena con un interessante aneddoto, quando il cantante Mattia Camurri si licenzia per partire per un viaggio di due mesi negli Stati Uniti: un coast to coast on the road da New York al Messico, con lo zaino in spalla. In un ostello di New Orleans dal nome “India”, il frontman prima di tornare si ripromise che il viaggio successivo nel mondo l’avrebbe fatto portando in giro un progetto.

Nascono così i Kaos India che tra il 2011 e il 2015 realizzano due EP ed un album totalmente autoprodotti, ma il giro di boa arriva nel 2017 grazie all’incontro con il produttore Pietro Foresti, che li aiuta a perfezionare la propria identità attraverso un sound universalmente riconoscibile, ma al tempo stesso personale e autentico, portandoli su palchi importanti come l’apertura del concerto dei Placebo.

“WAVE” segna il passo di questo cambiamento, il nuovo e atteso album prodotto da Pietro Foresti e distribuito da Universal Music Italia in uscita a febbraio 2019, è un traguardo frutto di anni di gestazione, contenente brani scritti dal gruppo un periodo di importante evoluzione. “Don’t stop” è inoltre il brano che si è guadagnato la copertina della Playlist di Spotify “Italians do it better”, che raccoglie i migliori talenti nostrani che si esibiscono in lingua inglese.

All’ARTeficIO Music Club il quartetto di Modena presenterà quindi il nuovo album “WAVE”, come data torinese del loro tour, che dal tacco allo stivale sta portando dal vivo i brani del loro nuovo lavoro. Matt, cantante della band, spiega: “Ci sono periodi nella vita che forzano cambiamenti. WAVE è un album che esplora gli aspetti delle relazioni interpersonali e delle forti emozioni ad esse legate, sia quelle positive che quelle negative. Se dovessi descriverlo attraverso una metafora vi inviterei ad immaginare di passeggiare sul bagnasciuga al crepuscolo, il sole è tramontato ma la luce non ha ancora ceduto completamente al buio. Le onde del mare possono accarezzarvi dolcemente la pelle nuda promettendovi che andrà tutto bene oppure, nel caso il mare (e con lui il vostro animo) sia agitato, colpirvi furiosamente fino a gettare il vostro cuore nel più profondo dei turbamenti”.

La serata inizia alle 20,00 con l’aperitivo e la cena, mentre il LIVE comincia alle 22:00.

L’ingresso è gratuito per i soci ARCI Torino, consumazioni a prezzo di listino.

