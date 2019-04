Dal 26 aprile la distribuzione di acqua gasata al Punto Acqua Smat di Nole, in via Devesi, sarà a pagamento. Mentre resterà gratuita quella di acqua naturale, refrigerata o a temperatura ambiente.

Per poter prelevare l’acqua gasata sarà necessario munirsi di tessera ricaricabile in distribuzione dal box installato presso il Comune in via Devesi 14, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 19,00 e il sabato dalle 8,00 alle 12,00.

Per avere la tessera sarà necessario introdurre un importo di 5 euro: 4 sono di caparra che verrà restituita riconsegnando la tessera e un euro di credito subito spendibile.

Sarà possibile attraverso lo stesso box o in un altro ricaricare successivamente l’importo desiderato, indipendentemente da dove è stata attivata

Per prelevare l’acqua è sufficiente introdurre nel Punto Acqua la scheda e verrà detratto il costo corrispondente alla quantità di acqua prelevata.

Sul sito www.smatorino.it alla pagina “Punti Acqua” sono indicati tutti i chioschi SMAT e i siti dove è possibile effettuare la ricarica.