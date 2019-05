Torna Open District Moncalieri e si rinnova. Dopo il successo della scorsa edizione la kermesse organizzata dall’associazione Golfart che unisce arte, moda e design è pronta a un nuovo appuntamento dal 7 al 9 giugno.

E questa volta le location saranno cinque: oltre al Giardino delle Rose e al Castello Reale, già fulcri della prima edizione, si aggiungono anche il Porto Onlus di via Petrarca 18, lo show room Lettera F in piazza Vittorio Emanuele 7 e lo studio di architettura Tra Le Righe di via Santa Croce 17/b.

Cinquanta gli espositori che parteciperanno: trentatre artisti, cinque designers, dieci fashion designers e quattro esperti di Food. A ciò si aggiunge la mostra Spazio al Design, promossa dalla Fondazione per l’architettura / Torino in collaborazione con l’Ordine degli Architetti e OAT Design ed il nuovo spazio Baratto: sette espositori che non venderanno le proprie opere ma le doneranno in cambio di qualcosa altro.

«Un sentito grazie alla Città di Moncalieri, che quest’anno ci ha dato la possibilità di allargarci anche in altre location, tutte legate tra loro da una vera e propria passeggiata nell’arte. Ma non solo: per questa seconda edizione ci siamo ingranditi, passando ad ol- tre 50 espositori dall’elevata qualità. Ringrazio anche Iren e la Camera di Commercio per il sostegno alla manifestazione; e l’ordine degli Architetti, che ci “donerà” una sua mostra-studio», commenta Pegi Limone, patron dell’iniziativa e presidente dell’associazione Golfart.

Anche l’assessora alla Cultura del Comune di Moncalieri, Laura Pompeo, commenta con soddisfazione la rinnovata collaborazione: «Dopo gli ottimi riscontri dell’edizione 2018, Open District Moncalieri ritorna per la seconda volta al Giardino delle Rose. Con soddisfazione abbiamo confermato la collaborazione: il tema del design è da sempre nelle corde della storia della città e nel Giardino ai piedi del Castello Reale ha trovato una degna collocazione, all’in- terno della programmazione di Moncalieri Experience, il nostro cartellone culturale estivo. Un calendario che porterà il Giardino ad aprirsi ogni weekend con proposte culturali e spettacoli di qualità, e che da quest’anno è anche inserito nella rassegna Palchi Reali, promossa da Regione Piemonte e Consorzio delle Residenze Sabaude con il coordinamento di Piemonte dal Vivo».

Come detto l’inaugurazione della kermesse si terrà il 7 giugno e sarà in due tappe. Alle 17.30 appuntamento al Porto Onlus, l’istituzione attiva dal 1983 nel trattamento di persone con disturbi psichiatrici gravi e di personalità; qui è nato l’atelier di arte terapia, dove i pazienti sono liberi di esprimersi nei modi e nei tempi che desiderano: le loro opere saranno esposte, tra le altre, in occasione di Open District.

Poi al Castello di Moncalieri alle 19 inizieràil live-set di Karma Keeper, tra elettronica e deep, che proseguirà tutte le sere, aggiungendosi a workshop e conferenze. Ospite speciale della seratal’illusionista Marco Berry, che verrà a ritirare i quadri a lui omaggiati dall’artista Laura Demaria.

Open District Moncalieri è organizzato grazie al sostegno della Città di Moncalieri, della Camera di Commercio di Torino e di Iren, con la collaborazione di Turismo Torino e del Porto Onlus. Sponsor tecnici la Nova Restauri, la Casa della Lampadina eGotha Events, con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, della Regio- ne Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, dell’Ordine degli Architetti di Torino e di Confesercenti.

