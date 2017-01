Fare riforme vere per governare

di Gianguido Passoni

Questo capodanno ha archiviato un 2016 estremamente difficile per il campo della Sinistra. Passato il Referendum Costituzionale, divenuto impropriamente terreno di scontro su tutto, e solo in minima parte sul merito della riforma, si apre uno spiraglio di tregua per poter avviare una riflessione pacata sul cosiddetto terreno della sinistra.

Terreno che anni di sconfitte, di leaderismi, di frustrazioni hanno pesantemente minato; ecco perché occorre entrare in argomento “in punta di piedi”, senza false certezze e soprattutto con rinnovata apertura mentale e una buona dose di rinnovata tolleranza.

