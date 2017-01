Il vecchio è morto, ma il nuovo stenta a nascere

di Marco Albeltaro

A forza di dividere, scindere, fondare e rifondare siamo arrivati qui. Siamo approdati a un Paese in cui, a fronte di una destra polverizzata, il principale partito che dovrebbe fare riferimento a valori progressisti – il Partito Democratico – non riesce a governare perché si trova accerchiato da una forza prorompente che ha trasfigurato l’antipolitica, il populismo e la violenza verbale fino a farli diventare i capisaldi di un non meglio specificato processo rivoluzionario di rinnovamento morale.

Leggi l’articolo integrale sul numero del mensile Nuovasocietà in edicola dal 15 gennaio