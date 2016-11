La gara dei populisti

di Diego Novelli

La deplorevole gara a “Populismo senza frontiere”, in corso in Parlamento e fuori, è destinata ad incentivare giorno dopo giorno la nefasta antipolitica che sta avvelenando il Paese e il cui sbocco finale (se non ci sarà una seria sterzata) non potrà non avere negativi risultati, sul piano della tenuta del tessuto democratico e civile della nostra Repubblica.

La competizione vede sul campo da una parte il segretario del Pd nella sua duplice veste di leader del partito di maggioranza relativa a Montecitorio, nonché di presidente del Consiglio dei Ministri, e dall’altra il suo maggiore concorrente sia numericamente che ideologicamente in questo gioco perverso: l’inventore del Vaffanculo Day.

Infatti, uno dei cavalli di battaglia di Renzi a sostegno del suo personale referendum costituzionale è quello della riduzione dei costi della politica. Non di praticarla, viverla, sostenerla in modi diversi dagli attuali.

