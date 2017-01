Ripartire imparando da Bobbio

di Gianni Cuperlo

In una delle sue ultime conversazioni Bobbio aveva incalzato la sinistra con toni quasi profetici. “Discutono del loro destino senza capire che dipende dalla loro natura. Risolvano il problema della loro natura, e avranno risolto il loro destino”. Credo che dopo un anno passato a stressare il Paese su un referendum caricato di significati impropri a noi oggi serva questa chiarezza. Ci serve non solo di fronte alla sconfessione che il Pd ha subito il 4 dicembre ma per bloccare l’idea che il nostro tempo condanni la sinistra più larga di noi a una sconfitta storica. Qualcosa che ha a che fare col sentimento prima che con le urne.

