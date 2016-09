Uno sportello per i migranti perseguitati perchè omosessuali

di Bernardo Basilici Menini

Minacciati, picchiati, imprigionati, ammazzati. Scappati dal proprio Paese, perché rimanere era un’alternativa di gran lunga peggiore. E’ la storia di tanti ragazzi africani, arabi o mediorientali, “colpevoli” di avere un orientamento sessuale o un’identità di genere diversa da quella prescritta, e per questo in pericolo. Ed è proprio a partire da queste storie che nel capoluogo piemontese ci si è attivati per accoglierli.

Arcigay ha istituito da quattro anni uno sportello per i migranti, adesso trasferito nella nuova sede di CasArcobaleno, a Porta Palazzo. Un posto che accoglie chi è scappato dal proprio Paese, per aiutarlo, per curare le ferite, per fargli capire che in lui non c’è niente di sbagliato. E per costruire insieme i presupposti perché si possa arrivare allo status di rifugiato per le persecuzioni subite.

