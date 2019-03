Dal Ministero dell’Interno arrivano 800mila euro per sgomberare le palazzine dell’ex Moi, occupate da anni dai immigrati. Lo annuncia il capogruppo della Lega e segretario cittadino Fabrizio Ricca.

«Il Viminale ha messo ha disposizione 800 mila euro – spiega – per sgomberare completamente le palazzine occupate del Moi entro un anno».

«Una risposta forte che arriva dal ministero dell’Interno e che prova la volontà di Matteo Salvini di aiutare velocemente tutti quei residenti abbandonati per anni a convivere con una delle occupazioni di immigrati più grande d’Italia», continuail capogruppo della Lega.

«Torino può contare sull’impegno della Lega che, non con le parole ma con i fatti, si sta impegnando per risolvere una crisi dimenticata per anni. È ora che le palazzine dell’ex villaggio olimpico tornino alla legalità e nelle mani dello Stato», conclude Ricca.