Torna l’appuntamento biennale con il Salone del Gusto e Terra Madre, dal 20 al 24 settembre al Lingotto di Torino, con un’importante presenza delle organizzazioni del commercio equosolidale. Con il supporto locale di Mondo Nuovo, cooperativa torinese che da oltre 15 anni gestisce alcune botteghe del commercio equo in città e provincia, saranno presenti i maggiori circuiti del settore: Libero Mondo, Equo Mercato, Altromercato, Altraqualità e Quetzal Modica. Sono le organizzazioni che importano, lavorano, producono e distribuiscono i prodotti equo solidali in Italia. Saranno presenti anche alcuni fornitori, ovvero i produttori del Sud del mondo che, proprio grazie al commercio equo, hanno avuto la possibilità di ottenere migliori condizioni di compravendita, tali da garantire una giusta remunerazione per il loro lavoro e, conseguentemente, anche benefici sociali diffusi per le rispettive comunità di appartenenza.

Lo stand si concentra sul tema “Scegli Equo – Cambia il futuro” e ospiterà numerose attività tra degustazioni e visite tematiche, oltre a una serie di conferenze distribuite nell’arco della manifestazione. Tra queste ricordiamo “Cacao di pace dalla Colombia: un aroma intenso in tutti i sensi” a cura di Quetzal Modica, un viaggio nel mondo del cacao sudamericano prodotto in Colombia, un paese in conflitto per oltre 50 anni e che solo nel 2016 ha intrapreso un percorso di pacificazione interna. Grazie a Quetzal Modica, cooperativa siciliana che produce solo prodotti con Cacao Equo Solidale, conosceremo i produttori colombiani della Comunidad de San Jose de Apartado, con cui hanno stretto un’importante collaborazione negli ultimi anni.

A cura di Libero Mondo ci sarà “Gli ingredienti Equo Solidali per la pasticceria”, per sapere come viene lavorato il cacao che arriva in Italia dai produttori del sud. Come si fa un bacio di dama? E i biscotti con gocce di cioccolato? Previste degustazioni per apprezzare alcuni tra i migliori prodotti di Commercio Equo e Solidale e della tradizione. Dall’Africa arrivano i prodotti dell’albero magico, il baobab, a cura di Equo Mercato, che ci presenta un frutto la cui polpa e i semi possono essere utilizzati in diversi modi, dalla cucina alla cosmesi. E non mancheranno caffè e tisane, da degustare fra un approfondimento e l’altro dedicato alle problematiche della nutrizione e della sovranità alimentare nel Sud del mondo.