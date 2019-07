Per molti giocatori di oggi le slot machine online sono un qualcosa di scontato, ma la loro progenitrice è nata oltre un secolo e mezzo fa. I nativi digitali probabilmente non hanno nemmeno l’immagine mentale dei rulli fisici che girano per un movimento meccanico. Abituati come sono alla grafica tridimensionale e ai giochi gratis delle slot machine a 5 rulli, vivono il gioco in digitale, anche quando è fatto a una macchinetta fisica.

Anche le slot da bar infatti, prive del movimento meccanico, hanno uno schermo che riproduce il movimento dei rulli. Così a formare le combinazioni sono pixel, ed esse non sono dettate dal caso o dalla fisica ma da un algoritmo.

“Ma come siamo arrivati al mondo dei giochi gratis sulle slot machine a 5 rulli nei casinò online?”

Il punto di partenza è la Liberty Bell creata a San Francisco nel 1887 da Charles Fey, meccanico di origini bavaresi. Non potendo regalare soldi le macchinette elargivano allora caramelle gommose alla frutta.

I simboli classici e le evoluzioni delle slot machine a 5 rulli

Proprio quelle caramelle diedero origine ai simboli classici delle slot. La frutta infatti ha caratterizzato le slot machine meccaniche di tutti i tempi, e resiste nelle versioni amarcord delle slot machine a 5 rulli odierne. I vari produttori non rinunciano infatti a produrre la propria versione della slot frutta.

Le slot machine meccaniche degli inizi erano formate da 3 rulli, e una leva che ne azionava il movimento. Il meccanismo semplice fu alla base dell’immediato successo di queste macchine. Le slot con funzionamento meccanico sono state sostituite da quelle elettromeccaniche negli anni 60 e poi da versioni solo elettriche negli anni 80. Le componenti sono diventate sempre meno ingombranti, e con l’avvento dei casinò online si è avuta un’ulteriore evoluzione delle slot. Ormai le slot machine online sono prive del tutto della loro realtà fisica.

Il successo delle slot machine ha trovato un volano anche nel fiorire dei casinò che le usavano come strumenti di intrattenimento per le mogli dei veri giocatori.

Con la nascita dei casino online con slot machine le slot machine a 5 rulli, sono diventate il gioco preferito tra tutti i giochi a distanza.

Come i giochi gratis e le slot machine a 5 rulli convincono che stai vincendo

Alcune caratteristiche nonostante il passare del tempo, sono rimaste invariate. Tra queste vi è la presenza dei rulli, e dei simboli storici, come la frutta, il 7 e la scritta Bar.

I rulli anche oggi sono quasi sempre 5 nella maggior parte delle slot, le linee di pagamento si sono moltiplicate offrendo a chi gioca l’illusione di poter vincere con frequenza.

Le slot meccaniche avevano il classico suono del campanello a decretare una combinazione vincente. Anche questo viene riproposto nelle moderne versioni digitali. Secondo uno studio effettuato dall’Università di Waterloo i suoni presenti nelle slot machine possono indurre a giocare di più. Attivandosi quando si ottiene una vincita su una linea di pagamento, il campanello induce a pensare che si sta vincendo anche quando in realtà non è così. Infatti anche una vincita su una linea può rappresentare una perdita rispetto alla puntata.

Sull’imperituro successo delle slot machine e delle moderne slot a 5 rulli che offrono bonus e giochi gratis, si è ampiamente discusso.

Nel corso degli anni, i sentimenti nei confronti delle slot machine sono stati altalenanti e non sono mancati, in ogni epoca, gli oppositori. Nel 1934 Fiorello La Guardia, sindaco di New York, intraprese una battaglia contro le macchinette del diavolo. L’uomo arrivò a distruggere personalmente con un mazza da baseball le slot machine, presenti su un battello e poi le gettò in acqua.