Si chiama Dazn la novità per gli appassionati di calcio indispensabile per chi non vuole perdersi nemmeno una partita della stagione 2018/19. Infatti da quest’anno la piattaforma streaming tutta dedicata allo sport si è aggiudicata tre partite sulle dieci giocate per ogni giornata di Serie A, mentre gli altri sette match restano su Sky.

L’esordio sarà il Lazio-Napoli, anticipo serale di sabato 18 agosto alle 20.30. Nello specifico spetteranno a Dazn tutti gli anticipi del sabato sera, la partita della domenica alle 12.30 e una delle gare pomeridiane della domenica. Per un totale di 114 gare. Più tutta la Serie B. Oltre al calcio straniero come la Liga spagnola, la Ligue 1 francese e tanti altri sport in Europa e in America.

Ma come fare per non perdere nemmeno una partita?

Per vedere Dazn è necessario sottoscrivere un abbonamento che costa 9,99 euro al mese con un mese di prova gratuita. Per chi invece fosse già abbonato a Sky o Mediaset Premium ci sono delle offerte esclusive: con il pacchetto di nove mesi di campionato a 59,99 euro invece di 89, 91, tre mesi a 21,99 invece di 29,97 o un mese a 7,99.

Dove si vede?

Attenzione però perchè per utilizzare Dazn bisognerà essere muniti di connessione internet essendo una piattaforma streaming. Si potrà quindi vedere su Pc, Smartphone o Tablet, su Smart Tv e sule consolle per videogiochi come Xbox One e Playstation.

Attenzione però perchè le Smart Tv Samsung e Sony non sono ancora compatibili con la app e anche se gli sviluppatori sono al lavoro.

Inoltre su Dazn si potranno connettere allo stesso account fino a sei device di cui due contemporaneamente.

Come ci si iscrive?

Basta andare sul sito di Dazn alla pagina per le iscrizioni e avere a portata di mano un indirizzo mail valido, una carta di credito o un account paypal per il pagamento.

Per i clienti Mediaset Premium e Sky invece c’è una sezione dedicata in cui lasciando i propri dati si riceverà un codice promozionale da inserire al momento dell’iscrizione per avere lo sconto.