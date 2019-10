Si è ufficialmente insediata in consiglio comunale Lorenza Patriarca, la consigliera del Partito Democratico che ha preso il posto del dimissionario Piero Fassino.

Patriarca, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Tommaseo, si è detta “molto emozionata di essere in questa sala” e ha ringraziato “il Partito Democratico per avermi candidata e tanti cittadini per avermi votata”.

“Metterò al servizio di questa città la mia competenza e professionalità e porto in quest’aula il punto di vista di una persona di scuola, mossa dalla fiducia nel miglioramento, dalla ricerca continua dell’equità e della solidarietà. Il mio obiettivo è di porre al centro della politica cittadina il punto di vista dei più piccoli e dei giovani”

E conclude citando Bobbio: “Solo dopo aver ascoltato e cercato di capire è possibile assumere la propria parte di responsabilità”.