Suk, periferie e campi rom. Sono questi alcuni dei temi trattati nel corso dell’incontro di questa mattina tra il prefetto di Torino Claudio Palomba e Fabrizio Ricca, segretario torinese della Lega.

“È stato un incontro proficuo e doveroso quello che ho avuto oggi con il Prefetto. Mi sembrava più che giusto ringraziarlo per il lavoro che sta svolgendo in zona Aurora e Barriera di Milano contro la criminalità, come da noi consigliato i primi di maggio”.

Al centro dell’incontro anche tematiche come i campi rom e il suk: “Abbiamo parlato del fatto che anche corso Cosenza, Cimitero Parco, aree interessate da una grande presenza di nomadi, e il mercato abusivo del suk, siano aree degne di attenzione che meritino un focus sulla sicurezza”.

“È importante portare a termine un lavoro di presidio del territorio che non lasci zone franche per illegalità e degrado. Questo per far sentire più sicuri i cittadini che abitano nei nostri quartieri” ha concluso Ricca.