Dopo i tafferugli avvenuti nella curva Primavera dello stadio Olimpico Grande Torino il 23 novembre scorso, durante il match Torino-Inter; questa mattina la Polizia di Stato di Torino ha notificato 75 daspo, su ordine del questore di Torino, tramite la divisione anticrimine, per gli appartenenti al gruppo “Torino Hooligans”. Di questi, 71 sono stati denunciati in stato di libertà per: violenza privata, aggravata, travisamento, porto di strumenti atti ad offendere, accensione e lancio di razzi, rissa nonché violenza e lesioni ad incaricato di pubblico servizio.

Questo è solo una prima parte dei provvedimenti presi, infatti sono state emesse circa 500 sanzioni amministrative legate al regolamento di utilizzo dello stadio, per una cifra complessiva di oltre 80mila euro. Ad alcuni locali, frequentati dalle frange più violente è scattata la sospensione della licenza, nello specifico sono 3 i locali pubblici interessati dal provvedimento.

Per quanto riguarda invece la sponda interista il personale della Digos di Torino, collaborando con gli uffici Mantova, Piacenza, e Brescia, ha eseguito 11 perquisizioni e sono in via di notifica 8 provvedimenti di daspo nei confronti dei responsabili della rissa avvenuta durante la partita.

Un aspetto che emerge da queste indagini effettuate dalla polizia, è relativa ad una situazione di forte contrapposizione tra le tifoserie granata, che vede da una parte i gli storici tifosi della curva Maratona, definiti dagli stessi agenti più moderati, e dall’altro gruppi di nuova composizione come i “Torino Hooligans“.

Gli agenti della Digos però non si sono fermati solo alla partita del 23 novembre, infatti le indagini si sono spostate anche sulla partita Torino-Napoli, del 6 ottobre scorso, dove sono stati individuati

32 ultras napoletani accusati di condotte criminose, anche in questo caso il provvedimento di daspo è in corso di notifica.

«Ci aspettiamo reazioni, ma non ci fanno paura e siamo intenzionati a risolverle. Non ci facciamo intimidire» ha così commentato il questore di Torino Giuseppe De Matteis sull’operazione della Digos e della Direzione Generale Anticrimine nei confronti del gruppo ultrà granata ‘Torino Hooligans’ «Abbiamo intrapreso una strada di non ritorno: le devianze del tifo vanno respinte a priori» aggiunge De Matteis «In curva Primavera, allo stadio Grande Torino, grazie alla collaborazione con la società Torino Football Club stavamo conducendo un esperimento consentendo l’accesso alle famiglie a prescindere dalla squadra supportata. Gli ultrà hanno creato problemi e durante la partita Torino – Inter dello scorso 23 novembre si è verificato un assalto premeditato».

«Il nostro obiettivo è quello di ricondurre le devianze nel mondo del calcio, dovute alla particolare aggressività di alcune tifoserie, al tifo corretto. Lo stadio deve tornare un luogo di festa per il pubblico, per i tifosi veri, per le famiglie e cittadini» ha poi concluso il questore «Questo discorso non coinvolge solo i ‘Torino Hooligans’, ma anche tifoserie minori che sino ad ora si erano comportate con moderazione. È un segnale per riportare alla legalità quelle persone che, in numero sempre più preoccupante, usano lo stadio come territorio di competizione e conflittualità».