Questa mattina, 27 aprile, è stata depositata la lista “Cirio presidente” frutto di una riflessione maturata insieme agli alleati del centrodestra unito per individuare le personalità più adatte a rafforzare la squadra della coalizione nella corsa alle prossime elezioni regionali.

Della lista fanno parte accanto ad Alberto Cirio:

Alberto Preioni (Lega)

Sara Zambaia (Lega)

Carlo Riva Vercellotti (Forza Italia)

Letizia Nicotra (Lega)

Maurizio Marrone (FdI)

Alessandra Biletta (Forza Italia)

Michele Mosca (Lega)

Elena Chiorino (FdI)

Andrea Cane (Lega)

Alessandro Stecco (Lega)

«Sono felice della squadra che ha preso forma – sottolinea il candidato presidente Alberto Cirio – perché i nomi al suo interno sono di donne e uomini di impegno e valore che rappresentano non solo l’anima politica della nostra comunità, ma anche il suo volto tecnico e civico. Inoltre le provenienze dei designati garantiscono una equilibrata rappresentanza geografica a tutto il nostro territorio.

Continua Cirio: «Oltre a ringraziare i coordinatori regionali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, desidero esprimere un apprezzamento particolare per la sensibilità dimostrata dall’Udc e dalla Lista civica “Sì Tav Sì lavoro per il Piemonte” nel cuore che, seppur non presenti all’interno del listino, sono per la Coalizione una voce preziosa e importante e che, se avremo la fiducia dei Piemontesi, saranno adeguatamente coinvolti nei futuri assetti di governo della Regione».