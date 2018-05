Savona-Salvini-Di Maio: quella tra i tre sta diventando una telenovela che si arricchisce ogni giorno di più di nuove puntate. L’ultima quella che svelerebbe una conoscenza di lunga data tra Di Maio e il professor Paolo Savona e una chiara intenzione di uscire dall’Euro da parte del leader dei 5 Stelle, come dimostra un video diffuso da Agorà.

Già, perche nel filmato che risale al settembre 2016 Savona durante un convegno a Cagliari afferma di aver parlato a lungo con Luigi Di Maio su quella che per il grillino era la scelta migliore da fare, ovvero uscire dall’euro.

“Porterò il mare a Torino (M.Laus)”

E pensare che il leader del Movimento 5 Stelle dopo il no di Mattarella aveva affermato di aver conosciuto Savona solo una quindicina di giorni fa. Ma c’è di più. Di Maio ha anche sostenuto che il suo partito non voleva uscire dall’euro e che l’addio all’Europa non era nel Contratto di governo.

Versioni diverse dunque, come osserva anche il senatore del Partito Democratico Mauro Laus che in riferimento al video che smentisce Di Maio afferma «Non ci sono più limiti. Alle prossime elezioni prometterò di portare il mare a Torino».