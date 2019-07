Luigi Di Maio a Torino per parlare con i suoi e capire se esiste un futuro, già, perché in nodo Tav rischia, con ogni probabilità, di non restare sullo sfondo. Venerdì prossimo, infatti, il capo politico del Movimento 5 Stelle sarà a Torino per l’assemblea degli eletti e attivisti.

Come risaputo, il no del Movimento a proseguire i lavori dell’Alta velocità è la posizione che fin da subito è stata espressa e continua ad essere una questione dirimente.

Tema divisivo per il governo giallo-verde, visto che la Lega di Matteo Salvini è per il via libera alla Tav.

All’incontro di venerdì prossimo, che si terrà alle 18 in un hotel di Torino, saranno presenti 550 persone. Un’aula stracolma, visto che le richieste di partecipazione sono state superiori al numero dei posti disponibili.